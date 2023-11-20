«حماة الوطن» يكشف تفاصيل دعم الحزب لغزة بـ10 ملايين جنيه

قال الدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن تبرع الحزب بقيمة 10 ملايين جنيه وتوجيهها لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في قطاع غزة، تم في نطاق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتويجه أموال دعاية الحملة الانتخابية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

تبرع حماة الوطن لقطاع غزة

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حزب حماة الوطن تحرك بناء على هذه التوجيهات كأول الداعمين لهذه الخطوة؛ لدعم الأشقاء في قطاع غزة طبقا لكليف الرئيس بتوجيه أموال دعاية الحملة الانتخابية لدعم القطاع جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن إلى أنه قدم الحزب من قبل دعما قويا في القافلة التي أرسلت في بداية العدوان على غزة، وبناء على الدعم الأولى الذي أرسل به «حماة الوطن» وطبقا لتوجيه القيادة السياسية والحملة الانتخابية للرئيس السيسي، خرج هذا المبلغ «10 ملايين جنيه».

أوجه وأشكال التبرع

وأكد أن التوجيه حسبما يرتأي ما تم رصده من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي؛ لتحديد المطلوب والاحتياجات الأكثر سواء «للوقود، ألبان الأطفال، الأدوات الطبية»، وكيف ستتم الإغاثة بناء على ما يتم رصده داخل القطاع وإرساله بطلبات لتوجيه المعونات في هذا الشأن، معبرًا: «كلنا يد واحدة لأجل مصر، ونتمنى أن نضيف دائما وأن نكون لبنات للإضافة والعمل السياسي التنموي الحقيقي».