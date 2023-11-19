لقاءات «حماة الوطن» لدعم السيسي بالفيوم: «مشينا في طريق هنكمله»

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، عدة فعاليات ولقاءات خلال الساعات القليلة الماضية، ضمن خطة الحزب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يجري توعية المواطنين، بأهمية الاستحقاق الانتخابي القادمة، وضرورة المشاركة الإيجابية خلاله، والاحتشاد أمام صناديق الاقتراع، لإيصال رسالة للعالم كله حول وحدة المصريين وقوتهم، والتفافهم خلف قياداتهم.

وعقدت أمانة مركز إطسا، مؤتمرات جماهيرية حاشدة في قرى مطول، وقصر الباسل، بحضور المئات من أهالي القريتين والقرى المجاورة، وجرى خلالها شرح وبيان إنجازات السيسي خلال 9 سنوات تولى رئاسة مصر فيهم، أبرزها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي انتشرت في كل شبر بربوع قرى مركز إطسا، وهي خير شاهد على تلك الإنجازات.

مشينا في طريق هنكمله

ورفعت أمانات حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، شعار «مشنيا في طريق هنكمله» لكي يتمكن من مواصلة وإنهاء المشروعات التي تشهدها جميع محافظات مصر عمومًا ومحافظة الفيوم خصوصًا.

مؤتمر حاشد لدعم السيسي بيوسف الصديق

وفي مركز يوسف الصديق، جرى تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد برئاسة الحسيني مصطفى محمد أمين حزب حماة الوطن بالفيوم، تم التشديد خلاله على أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية متمثلة في عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة التي تنطلق منتصف ديسمبر القادم، خصوصًا إنّه أبرز قوة وشجاعة غير مسبوقة في الأزمة الفلسطينية، وتصدى لكافة المحاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتسكينهم بأرض سيناء الحبيبة.

طامية تعلن دعم السيسي

وشهدت قرية الفهمية بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، إذ أكد الأهالي على دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسيثبتون ذلك من خلال الأصوات في صناديق الاقتراع.

كما جرى تنظيم فعاليتين أخرتين في قرية سنهور بمركز سنورس، وأخرى في بندر الفيوم، ودارت كلتاهما حول أهمية الالتفاف خلف السيسي والوقوف صفًا واحدًا لدعمه في ظل المرحلة الحالية.