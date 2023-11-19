أمين تنظيم «حماة الوطن» بشمال سيناء: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة

قال المهندس فايق الخليلي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن في محافظة شمال سيناء، ان الحزب من أوائل الداعمين والمساندين لتولي الرئيس السيسي، فترة رئاسية جديدة، من لحظة الإعلان، حتى جمع التوكيلات، والآن تتم في الحزب اجتماعات تنظيمية بجميع الأقسام والأمانات، لحشد الأصوات لصالح المرشح، عبد الفتاح السيسي.

استكمال مسيرة التنمية

أضاف «الخليلي» في تصريحات لـ«الوطن»، نحن نؤيد الرئيس السيسي لعدة أسباب، أهمها: ليستكمل مسيرة التنمية التي بدأها من ناحية، وعنونها «احنا معاك كمل مسيرتك»، ونحن غير الأخرين من المحافظات البعيدة، فأننا نلامس على الأرض الأنجازات التنموية، سواء من عمليات بناء المدن والتجمعات التي طالت جميع المناطق، في رفح والشيخ زويد وشرق وغرب العريش، ومناطق نخل والحسنة بوسط سيناء، ناهيك عن تشييد طرق عملاقة لها فوائد كثيرة، تم أنشاؤها مؤخرا.

معا من أجل العيش بأمان وحرية

وأكد أمين التنظيم، عودة الأمن والأمان لسيناء، بفضل التضحيات التي قدمها الجيش والشرطة والمواطنيين الشرفاء، ولا يسعنا الا أن نعلنها على الملأ تحيا مصر، ومعا للأمام، معا من أجل أن يعيش أبناء سيناء بحرية ورغد من العيش، معا من أجل نأخذ جميع الحقوق في التعليم والعلاج والأقتصاد والزراعة والتجارة، فأن المرحلة التنموية في سيناء الأن مبشرة بكل خير.