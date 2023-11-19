حماة الوطن ينظم مؤتمرا حاشدا في الفيوم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن، لقاء جماهيريا حاشدًا بمركز إطسا؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

مؤتمر حماة الوطن في الفيوم

وشهد مؤتمر أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن، التأكيد على تقديم الدعم الكامل غير المحدود للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لمصر داخليا وخارجيا خلال السنوات المقبلة.

«حماة وطن» يتبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح غزة

وخلال مؤتمر أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن، أكد الحضور أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الانتخابي المقبل من جميع فئات المجتمع.

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفدا من حزب حماة وطن، بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن، وعدد من قيادات الحزب.

ومن جانبه، عبر وفد حزب حماة وطن عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعم المرشح الرئاسي في مواقفه القوية، وأعلن الحزب عن تبرعه بقيمة 10 ملايين جنيه وتوجيهها لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في قطاع غزة.