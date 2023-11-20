«التعليم»: 5 أيام إجازة لطلاب مدارس اللجان الانتخابية خلال شهر ديسمبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات، لتجهيز المدارس التي ستتم بها عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر.

تجهيز المدارس المحددة كلجان انتخابية

ويحصل طلاب المدارس التي تم تحديدها كلجان انتخابية، على إجازة أثناء عملية الاقتراع، وهي 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر «الأحد والاثنين والثلاثاء»، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازة خمسة أيام، بعد إضافة الجمعة والسبت بالمدارس التي تطبق إجازة السبت، ومنها القاهرة والجيزة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بضرورة تجهيز المدارس التي ستتم بها عملية الاقتراع، والتنسيق في هذا الشأن مع المحافظ، للوصول إلى أعلى مستوى أداء».