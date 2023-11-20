بنك الاستثمار الأوروبي: ملتزمون بدعم مشروعات النقل التحويلية في جميع أنحاء مصر

قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشروعات النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر، موضحة أن الاستثمار في النقل الأخضر يساعد على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.

متابعة المشروعات

ووفق تقرير لوزارة النقل، استقبل وزير النقل، وفدًا من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) برئاسة جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث المشروعات الجديدة المقترح التعاون في تنفيذها خلال الفترة القادمة ضمن برنامج NWFE.

وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل، وكل من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

محور النقل المستدام

وجرى الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في الإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام:

- مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر.

- مشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله الى مترو كهربائي مترو الإسكندرية.

- إنشاء خط السكة الحديد «روبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس»، بالإضافة إلى تطوير خط «شربين / قلين/ كفرالشيخ / دمنهور».