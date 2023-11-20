تسليم مشروعات لـ75 من الأولى بالرعاية في بني سويف ضمن برنامج «فرصة»

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن، لتسليم مشروعات لـ75 مستفيدا ومستفيدة من برنامج الدعم التقدي تكافل وكرامة، ضمن برنامج «فرصة» الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولى، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

تعزيز سبل التمكين الاقتصادي لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية

يأتي ذلك بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين والراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر، حيث عٌقدت الإحتفالية بإحدى القاعات بمدينة الواسطى، بحضور القيادات التنفيذية قيادات العمل العام والإجتماعي.

وسلم المحافظ 75 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمركزي الواسطى وناصر، شملت نماذج لمشروعات متنوعة حرفية، وغذائية، وصناعية على المستهدفين من البرنامح، مثل ورش نجارة وإطارات، وتركيبات سيراميك ورخام، وصيانة أجهزة كهربائية، وصناعة أحذية وشنط، وصناعة سِبح، وصناعة مخبوزات ومعجنات، وورش صيانة موتوسيكلات ودراجات عادية، ومحلات الطعام المختلفة.

محافظ بني سويف: «فرصة» مبادرة للتمكين الاقتصادي

وهنأ المحافظ المستفيدين من برنامج فرصة الذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.