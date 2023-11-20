تفاصيل التداول في البورصة بختام جلسة اليوم.. ارتفاع 49 سهما

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 20-11-2023، التداول على 204 أسهم؛ ارتفع منها 49 سهمًا، وانخفض 118، وظل 37 دون تغيير.

بيانات السوق بالبورصة المصرية

وأظهرت بيانات السوق بالبورصة المصرية، إغلاق المؤشرات اليوم الإثنين على تراجع، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 24760.02 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1% عند مستوى 24760.02 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

ومن ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.11% عند مستوى 7155.99 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.09 مليار جنيه عبر التداول على 1.04 مليار سهم، وتنفيذ 119 ألفا و897 صفقة.

نشاط تداولات البورصة المصرية

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

البورصة ترتفع بأكثر من69.61% منذ بداية العام

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 69.61% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 24 ألفا و899 نقطة، وهو مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.