جامعة جنوب الوادي تدشن برنامج بناء قدرات فرق الاعتماد بكلية الآداب

بدأ مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي، تنفيذ البرنامج التدريبي الموسع، لتأهيل فرق الاعتماد البرامجي والمؤسسي بالجامعة.

كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي

ودشن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، البرنامج التدريبي بافتتاح القاعة التدريبية التابعة لوحدة القياس والتقويم بكلية الآداب بقنا، والتي تم تأثيثها وتجهيزها من خلال مشروع إنشاء وحدة القياس والتقويم بالكلية بقيادة الدكتور طارق الكاشف- المدير التنفيذي للمشروع ومدير الوحدة والدكتور صلاح سليم طايع عميد الكلية ومدير المشروع، وعضوية فريق عمل المشروع بكلية الآداب.

وصرح الدكتور طارق الكاشف- مدير مركز الجودة بالجامعة بأن هذا البرنامج التدريبي يتكون من 12 دورة تدريبية لمعايير الاعتماد المؤسسي و7 دورات لمعايير الاعتماد البرامجي، ويهدف إلى بناء قدرات وتأهيل جميع أعضاء فرق العمل بمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالجامعة (بما يوازي 800 متدرب) لاستيفاء معايير ومؤشرات وملفات الوثائق الرئيسية والداعمة للاعتماد البرامجي والمؤسسي بوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة المختلفة، وإلى تأهيل كليات وأقسام وبرامج الجامعة للتقدم لجوائز الجامعة المؤسسية لأفضل كلية وأفضل قسم علمي وأفضل برنامج والتي سيتم إطلاقها قريباً بالجامعة.

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، أن البرنامج يتم على مدار أسبوعين من الأحد 19/ 11/ 2023م وحتى الخميس 30/11/2023م، بالتعاون مع كلية الآداب بقنا حيث يتم التدريب بالقاعات التدريبية الخاصة بالكلية، ويقوم بالتدريب فيه السادة نواب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والسادة مدربي المركز.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره للمركز وللمدربين، لما يبذلونه من جهوة حثيثة، للارتقاء بجودة الأداء بالجامعة وأعرب عن تشديده على مديري وأعضاء وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة، بأن يجري تنفيذ ما سيجري التدريب عليه بالدورات بالكليات، بشكل عملي بما يؤدي إلى إحداث تطوير حقيقي، لنظم جودة الأداء بها، ومن ثم حصولها على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي.