«اليونسيف»: لا بد من وقف فوري لإطلاق النار في غزة لدخول المساعدات

قال جيرمي هوبكنز، ممثل اليونسيف في القاهرة، إنه لا بد من وقف إطلاق النار فورا في غزة لإيصال المساعدات ودعم الأطفال، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف «هوبكنز»: «نؤكد على آلية المحاسبة وفقا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، ونسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم».

وواصل: «نقدم المساعدات التي تعمل على دعم الأطفال في غزة، ونحن بحاجة شديدة إلى تنظيم الدعم للأطفال».

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت نقلا عن وكالة وفا، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 70 فلسطينيًا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأوذح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق مختلفة بالضفة والقدس، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.