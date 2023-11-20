عاجل.. المنتخب يوضح موقف «الثلاثي المستبعد» من المشاركة بأمم أفريقيا

توقع محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني، أن يتقدم الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، الذين استبعدوا من رحلة ليبيريا، لمواجهة سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، باعتذار رسمي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب عما بدر منهم، كمحاولة لاستعادة أماكنهم بالفريق خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا خلال بطولة الأمم الإفريقية المقررة بساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وقال غرابة فى تصريحات عبر برنامج «فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق»: «اللاعبون أذكياء، وكانوا يعلمون بعد رفضهم استكمال التدريبات عقب مباراة جيبوتي، أن قرار فيتوريا سيكون الاستبعاد النهائي من المعسكر، وبالفعل عقد المدرب البرتغالي معي جلسة سريعة عقب انتهاء الجولة الأولى من تصفيات المونديال أمام جيبوتي، وأبلغني بقراره».

وأضاف: «القرار تم إبلاغه للثلاثي وتم الالتزام بالأمر، وكل ذلك كان فى وقت سريع للغاية، إذ لم يتم طرح وقتها أي أفكار غير ذلك».

وعن استبعادهم من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال غرابة: «لا يوجد قرار بذلك حتى الآن، وكل شئ وارد حدوثه، وأتوقع أن الفترة المقبلة قد تشهد اعتذارا من اللاعبين للمدير الفني».

وعن مبارتي جيبوتي وسيراليون، شدد: «كنت أثق أننا سنفوز، وكل المعوقات فى المعسكر الأخير، كان لها أثر إيجابي على اللاعبين من أجل الفوز بـ 6 نقاط فى أول مباراتين من تصفيات كأس العالم، وأن نستغل تعادلات الفرق الأخرى فى المجموعة، من أجل حسم مشوار التأهل بشكل مبكر».

وأضاف: «مباراة سيراليون كانت صعبة بسبب المعوقات التى واجهت منتخب مصر، وتحديد المباراة بعد 48 ساعة فقط من مباراة جيبوتي، والسفر لمدة 8 ساعات متواصلة، فضلا عن سوء أرضية الملعب (نجيل صناعي)، والذي لم نتدرب عليه سوى مرة واحدة فقط، بالإضافة لسوء التأمين خلال المباراة، ولكن كل هذه الأمور أعطت لاعبي المنتخب والجهاز الفني، دوافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز».

يذكر أن البرتغالي روي فيتوريا خاض 6 مباريات رسمية مع منتخب مصر حقق الفوز بها جميعًا، أمام مالاوي مباراتين وغينيا وإثيوبيا كل منهما مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار يناير المقبل، ومباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتي وسيراليون.

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