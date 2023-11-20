رئيس الوزراء غدا في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن غزة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة بشأن موقف الدولة المصرية تجاه التصعيد الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والتعامل مع التهجير القسري.

جهود الحكومة ومؤسساتها في دعم القضية الفلسطينية

ويستعرض رئيس الوزراء غدا أمام مجلس النواب، جهود الحكومة ومؤسساتها في دعم القضية الفلسطينية ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بالإضافة إلى إجراءات وتدابير مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين.

كما يستعرض الجهود المبذولة من الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لدعم أهالي قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، فضلا عن خطة الدولة المصرية في التعامل مع تداعيات التصعيد الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والتهجير القسري.