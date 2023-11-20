رئيس الوزراء غدا في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن غزة
كتب:
محمد عزالدين
05:09 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة بشأن موقف الدولة المصرية تجاه التصعيد الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والتعامل مع التهجير القسري.
جهود الحكومة ومؤسساتها في دعم القضية الفلسطينية
ويستعرض رئيس الوزراء غدا أمام مجلس النواب، جهود الحكومة ومؤسساتها في دعم القضية الفلسطينية ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بالإضافة إلى إجراءات وتدابير مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين.
كما يستعرض الجهود المبذولة من الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لدعم أهالي قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، فضلا عن خطة الدولة المصرية في التعامل مع تداعيات التصعيد الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والتهجير القسري.