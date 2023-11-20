وزير التعليم: تطوير الثانوية العامة يشمل ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير الثانوية العامة سيكون فيه ريادة أعمال وذكاء اصطناعي، وسيتم عمل حوار كبير مجتمعي، ونبحث نظم التقييم والمناهج، مشددا على أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كما هي دون تغيير.

أنشطة طلابية

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ممارسة الأنشطة مهمة للطلاب، وقد يحقق نشاط معين نواتج تعلم لا يحققها المنهج، مضيفا أن مسئولية الدول إعداد شخص قادر على النجاح في المستقبل خاصة أن عهد الوظائف انتهى، ونحتاج رائد أعمال قادر على الابتكار والإبداع.

مهارات التعليم

وأشار الوزير إلى أن التعليم مر بمراحل كثيرة من الحفظ إلى إنتاج المعرفة، ثم إنتاج الإبداع، والنجاح يأتي بنجاح، ولكن تم قصر التعليم في الحصول على شهادة لكي نعبر السنة الدراسية ولكن الحقيقة أن التعليم يحتاج إلى مهارات وتنمية الثقة بالنفس ودورنا في الوزارة تنمية مهارات الطلاب، وريادة الأعمال لاكتشاف مهارات الطلاب,

وأضاف أن هناك قرارا وزاريا من العام الماضي، وهناك نشاط بحثي لمشروعات بحثية في المشكلات التي تواجه الطلاب، وهي تنمي مهارات الطلاب في بحث مشكلاته والتعبير عنها، مضيفا أن تطوير التعليم مستمر و«اللي كان ينفع من 20 سنة مينفعش حاليا، وهناك مصطلحات لريادة الأعمال وربطها مع المواد الدراسية».