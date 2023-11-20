«التعليم» توجّه بإنهاء أعمال تسجيل الطلاب حتى نهاية نوفمبر

شهد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ورشة عمل لمديري شؤون الطلبة والامتحانات ومسؤولي الحاسب الآلي في أقسام شؤون الطلبة والامتحانات، مؤكدا أنّ المديرية تبذل جهودا واسعة لتذليل العقبات بجميع الإدارات لإنجاز العمل في سهولة ويسر.

ووجّه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة لمديري شؤون الطلبة والامتحانات ومسؤولي الحاسب الآلي بأقسام شؤون الطلبة والامتحانات، كما يلي.

- التنبيه على جميع الإدارات بإنهاء أعمال تسجيل الطلبة حتى آخر شهر نوفمبر للإحصاء الاستقراري.

- فتح سجل ملحق لكل مدرسة لإلحاق الطلبة التي تم قيدهم في المدرسة أو حولت من المدرسة بعد الإحصاء الاستقراري.

- إعلان الإدارات والتنبيه على مدارسهم بأنّ لجان المتابعة وتقويم الإداء بالمديرية ستتابع أعمال الموقع وسيتم تحديد مخالفات المدارس التي لم تعمل بالسجلات الرقمية ويحال الأمر إلى الشؤون القانونية للمخالفات والمسؤولين عن تلك المخالفات.

- التزام جميع الإدارات بالسجلات الرقمية المسجلة على الموقع واعتمادها من قبل كل إدارة والعمل بها، بمعنى أن تكون هي الموجودة في المدارس لمتابعتها وعرضها على المسؤولين.

- عدم اعتماد بيانات قيد أي طالب (ورقية) والالتزام باستخراج بيانات القيد من الموقع التي مسجل عليها بيانات الإدارة والشعار الخاص بكل إدارة.

- التزام كل عضو في أقسام شؤون الطلبة بالتسجيل على الموقع بكلمة السر واسم المستخدم الخاصة به وعدم تداولها مع غيره للحفاظ على أمان البيانات المسجلة.

- التواصل بين الإدارات في بيانات الطلبة المكررة على الموقع (المحولة - المسجلة على أكثر من مدرسه والتأكد من وجود الطالب مسجل في مدرسة واحدة) .

- البدء في تسجيل لجان السير للصف الثالث الإعدادي على الموقع وطبعها واعتمادها ثم إرسالها إلى المديرية.

- متابعة الدخول على جروب الحاسب الآلي لمعرفة الإحداثيات المطلوبة وسرعة التواصل بين القائمين على العمل.

- رفع القرارات الوزارية والنشرات الخاصة بأعمال شؤون الطلبة والإمتحانات لمساعدة القائمين على العمل.