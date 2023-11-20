«التعليم»: إطلاق موقع لتلقي الأفكار في مجال ريادة الأعمال للطلاب

قال الدكتور محمد فتحي مدير مشروع دوري ريادة الأعمال، بوزارة التربية والتعليم، إن دوري ريادة الأعمال، أحد أحدث مشروعات وزارة التربية والتعليم، التي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، موضحا أنه سيكون في مدارس الجمهورية كافة، وإعطاء الجميع فرصة، من الطلاب لمديري المدارس والمديريات، وستتم بين الجميع منافسات قوية.

ريادة الأعمال

وأضاف "فتحي"، أنه سيتم إطلاق موقع لتلقي جميع الأفكار في مجال ريادة الأعمال للطلاب، بما يساهم في اختيار المشروعات الأكثر أهمية ودعمها لتحويلها من فكرة لمشروع، موضحا أن هذا الأمر هو الهدف من إطلاق المشروع خلال الفترة القادمة، وسيتاح المشاركة لجميع المدارس ويبلغ عددها ألف مدرسة، لمنح الجميع الفرصة.

أنشطة تربوية

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تهتم اهتماما بالغا بالأنشطة التربوية والرياضة المدرسية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مهاراتهم وتنميتها وصقلها، وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بإلإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة، وهو ما يحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، ويجنبهم آفة التطرف والانحراف ويشجعهم على الدراسة.

جاء ذلك خلال ندوة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعنوان "دوري ريادة الأعمال"، التي تعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT" بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الجدير بالذكر، أن فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.