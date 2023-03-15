محافظ قنا يشهد فعاليات الحفل الفني لختام الأنشطة التربوية 

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2022 - 2023 الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمسرح قصر ثقافة قنا، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليمية، والعميد محمد غنيم المستشار العسكري للمحافظة، وكل من النائب مصطفى محمود، والنائب محمد مصطفى الجبلاوي عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ.

وحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، و فضيلة الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وصلاح ناجي مدير مديرية التنظيم والإدارة، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومديري الإدارات التعليمية وعدد من الطلاب المشاركين في الأنشطة التربوية وعدد من المعلمين .

السلام الوطني الجمهوري

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وعقب ذلك استمع المحافظ والحضور إلى عدد من الفقرات الموسيقية، والأغانى الوطنية، قام بأدائها مجموعة من الطلاب، التي نالت إعجاب الحضور، وأبدوا تفاعلا كبيرا معها.

المواهب الطلابية

وأثني أشرف الداودي على مواهب الطلاب، ووجه بتنميتها ورعايتها وصقل مواهبهم، من خلال إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، مؤكدًا أن العام الدراسي الحالي، شهد انضباطا في الأداء والالتزام بالعملية التعليمية داخل المدارس، التي تمثل المحور الأساسي في بناء شخصية الطلاب، معربا عن سعادته وإعتزازه لمشاركته أبنائه الطلاب في العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، التي يقدمونها على مدار العام الدراسي.

كما قدم محافظ قنا الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنفيذ الأنشطة التربوية، وكذلك للفرق الفنية الطلابية المشاركة في الاحتفالية، مؤكدا حرصه الدائم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لتشجيع الطلاب على الاستمرار فى المشاركة بالأنشطة، متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح المتميز .

ومن جانبه قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الأنشطة التربوية تساعد الطلاب على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم والعمل على تنميتها وصقلها، وتعمل على تعميق القيم الدينية وترجمتها سلوكيا، وتعمل على تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة كالتعاون والتسامح وخدمة الآخرين والمنافسة الشريفة، مشيرا إلى أن الجامعة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم لرعاية الطلاب الموهوبين، فضلا عن دورها في رعاية هؤلاء الطلاب وتنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة لهم عند دخولهم الجامعة.

الأنشطة التربوية في المدارس

وأكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تحرص على إقامة الأنشطة التربوية كأحد الركائز المهمة في تكوين شخصية الطالب، وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية فضلا عن دورها في اكساب الطلاب قيم الولاء والإنتماء وثقل مهاراتهم المختلفة، مشيرا إلى أن طلاب قنا دائما ما يرفعون اسم المحافظة عاليا في المسابقات المختلفة، حيث حقق طلاب المحافظة المركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة «ايسف للعلوم والتكنولوجيا»، كما وصل طلاب المحافظة إلى المربع الذهبي في مسابقة أوائل الطلاب.