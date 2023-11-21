هل تنتهي آمال الأهلي في ضم أحمد فتوح؟.. أسطورة ليفربول كلمة السر

منذ اندلاع الأزمة بين أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وإدارة ناديه خلال الأسابيع الماضية، وتحديدا بعد أزمة ترك معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري، ارتفعت أسهم اللاعب في الانتقال للغريم التقليدي الأهلي.

كيف يهدد نجم ليفربول انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي؟

سنوات طويلة يبحث خلالها الأهلي عن بديل مناسب للدولي التونسي علي معلول، حتى وجد ضالته في «فتوح» الذي ثبّت أقدامه كأحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال السنوات الأخيرة، ليفتح أبوابه أمامه عقب إعلان الزمالك تجميده وعرضه للبيع في ظل انتهاء عقده الصيف المقبل.

«تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن»، هكذا انطبق المثل الشهير على ما حدث الساعات الماضية، بعدما حدث ما لم يكن يتوقعه الأهلي في صفقة فتوح التي اعتقدت الجماهير الحمراء أنها باتت قريبة، بعد دخول طرف ثالث في الصراع.

ويبدو أن أسطورة ليفربول ونجم إنجلترا السابق، ستيفن جيرارد، الذي وضع فتوح ضمن أولوياته، حيث يرى أن لاعب الزمالك هو القطعة الناقصة في تشكيلته في قيادته الفنية لفريق الاتفاق السعودي، مستغلا غلق باب المفاوضات بشأن تجديد عقده مع الأبيض.

هل ينتقل أحمد فتوح إلى الدوري السعودي الموسم المقبل؟

تصريحات وكيل اللاعب لصحيفة «اليوم» السعودية، أثارت الجدل حول مستقبله في مصر، وإمكانية انضمامه لكتيبة النجوم في الدوري السعودي، وفتحت باب الجدل بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مشجعي الأهلي عبر موقع التدوينات القصيرة «X» - (تويتر سابقا): «الاتفاق السعودي كده ممكن يقلب الموازين، أي لاعب يتمنى يلعب تحت قيادة جيرارد»، وعلق آخر: «لازم الأهلي يخلص صفقة فتوح قبل ما نلاقيه في السعودية».

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ما يجعله لاعبا حرا في يناير المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ.