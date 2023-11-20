«فرصة لتحقيق الدخل».. ورشة عمل لتدريب الفتيات على صناعة الشموع بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب دسوق التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على صناعة الشموع، بمركز التنمية الشبابية بمشاركة عضوات نادي الفتاة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إكساب الفتيات المهارات الفنية

أدارات الورشة سمر وهدان، لإكساب الفتيات المهارات الفنية، في صناعة الشموع بمختلف أشكالها، والتعرف على أنواع مادة الشمع المختلفة، واستخداماتها، ومعرفة الأدوات المستخدمة لصناعة الشموع، وشرح أنواع القوالب وتقنيات استخدامها في الصب والتفريغ، وكيفية تجهيز الفتيلة قبل استخدامها سواء قبل الصب أو بعده.

جاء تنفيذ الورشة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة، ومتابعة تنفيذ محمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق.

تنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية

وأكّد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصاديًا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تُنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن، وتشجيعهن على اقتحام الأسواق الناشئة.