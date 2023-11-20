كفر الشيخ تواصل إزالة مياه الأمطار والتراكمات الطينية (صور)

قامت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، باستمرار جهودها لرفع تراكمات الأمطار خاصة التراكمات الطينية الناجمة عن مياه الأمطار لليوم الثاني على التوالي من الشوارع الرئيسية، والفرعية، والميادين، والمنشآت الحكومية، بالمدن والقري، من خلال التواجد الميداني لفرق وأطقم جهاز النظافة بكل مجلس مدينة ورؤساء الوحدات القروية.

رصد أي حالات طارئة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة، والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولاً بأول.

حيث قامت أجهزة النظافة بكل مجلس مدينة ورؤساء القري، بتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثار التراكمات الطينية من الشوارع والميادين العامة والمدارس والمنشآت الحكومية، وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق والشوارع، باستخدام سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية والوحدات القروية، حرصاً على سلامة وأمن المواطنين، وذلك بعد التعرض لموجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار.

إزالة المخلفات والتراكمات

وواصلت مجالس المدن والوحدات القروية بكفر الشيخ، أعمال النظافة الدورية، ورفع وإزالة المخلفات والتراكمات ونقلها للمقالب الوسيطة بالقري، بجانب تفريغ صناديق القمامة من جميع نقاط التجميع بالمدينة ونقلها إلي المقالب العمومية بالمدن.

وشهدت بعض مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، هطول أمطار خفيفة، اليوم الاثنين، لليوم الثاني علي التوالي، وما زالت حركة الملاحة البحرية متوقفة فى ميناء الصيد بالبرلس، والبحر المتوسط، حيث تتعرض المحافظة وسواحلها الشمالية المطلة على البحر المتوسط، إلي منخفض جوى قادم من شرق البحر المتوسط، مما أدي لانخفاض درجات الحرارة نهاراً، وغيوم على معظم المناطق، ووجود فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة خصوصاً بـ«البرلس، وبلطيم، ومطوبس» فى نوة المكنسة الكبرى.