مخالفات تموينية في بيلا.. تحرير 9 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، اليوم الاثنين، حملة تموينية مكبرة علي المحلات والمنشآت التجارية والأسواق بدائرة مركز ومدينة بيلا، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة، ومنع التلاعب في الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حملات على الأسواق ببيلا

وترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة محمد ضبعون، نائب رئيس المركز والمدينة، وعضوية الدكتور عبد الحميد محمود، وربيع حافظ، ومحمد هلال، بإدارة بيلا الصحية، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا.

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّ الحملة أسفرت عن تحرير 9 محاضر، وتضمنت 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم وجود شهادات صحية، ومحضرين عدم نظافة، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية، لتحقيق الدور الرقابي علي الأسواق، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.