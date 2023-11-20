تحالف الأحزاب: مصر وضعت القضية الفلسطينية على عاتقها

أكد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني يعاقب عليها القانون الدولي.

مصر لم تتخلَ يوما عن دعم فلسطين

وقال النائب تيسير مطر خلال تصريحاته للوطن، إن الدولة المصرية حملت القضية الفلسطينية على عاتقها ولم ولن تتخلَ يوما عن دعم الأشقاء الفلسطنيين في الحصول على حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 67.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «وظهر ذلك خلال الأزمة الأخيرة التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر فبمجرد بدء العدوان على الأراضي الفلسطينية اصطفت قطارات المساعادات أمام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها في ساعات معدودة وسط صمت دولي غريب للغاية الأمر الذي أكد على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين».

دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة السلام

وأضاف: «فضلا عن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة السلام في القاهرة بحضور مختلف رؤساء وملوك دول العالم، والتي جاءت في إطار الوقوف على أرض صلبة للقضية الفلسطينية والعمل على وضع حلول جذرية لها».