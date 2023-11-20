الخطوات الواجب اتباعها للفائزين بقرعة الحج 2024.. دليلك الشامل

يتطلع الكثير من المواطنين، الفائزين في قرعة الحج 2024، المُقدمة من وزارة الداخلية إلى معرفة الخطوات اللازمة؛ من أجل الاستعداد إلى السفر لأداء مناسك الحج هذا العام، بعد الفوز في القرعة التي أقيمت في مختلف المحافظات.

خطوات استكمال أوراق القائزين بقرعة الحج 2024

وحددت وزارة الداخلية، عدة خطوات من أجل الاستعداد إلى السفر؛ لأداء مناسك الحج للفائزين في قرعة الحج في المحافظات لهذا العام 2024، وجاءت من خلال تجهيز عدة أوراق ضرورية ودفع التكاليف والرسوم المحددة.

وجاءت الأوراق المحددة، من أجل استكمال الإجراءات الواجبة للفائزين بحج القرعة بالمحافظات كالآتي:

- جواز سفر دولى لكل فائز

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- صورة + أصل من شهـادة التحـصين Qr-code بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات كوفيد – 19

- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة لتطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي

- تقرير طبى مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عن الفائز.

- فيش حج لكل فائز بالقرعة من المحافظات.

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة لكل من في فترة التجنيد

- 3 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4×6، مع مراعاة الآتي ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون

- تصاريح السفر لمن يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.