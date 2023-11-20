مسلم يطرح أغنية «أنا عربي» تضامنا مع الشعب الفلسطيني

طرح المطرب مسلم أغنية جديدة تحمل اسم "أنا عربي"، على صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

تفاصيل أغنية «أنا عربي» للمطرب مسلم

ونجحت أغنية أنا عربي التي طرحها مسلم في تحقيق أكثر من 132 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، والتي تعاون فيها مع الشاعر محمد إبراهيم، ولحنها بنفسه، وهي من توزيع وميكس وماستر إسلام الأزرق .

وتقول كلمات أغنية مسلم..

أنا الطفل اللي شيبتوه

وسيبتوه تراب أرضه

و كل ما تقتلوه تلقوا

في غيره بيتولد برده

أنا بحلم ببيت هادي

لا نار ولا ضرب ولا آلام

أنا بطلب حقوقي وليه

حقوقي خلاص بقت أحلام

أنا بكل اللغات إنسان

وتأتى أغنية أنا عربي للمطرب مسلم، بعد الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى سقوط الكثير من الشهداء.