داعية إسلامي: الرسول وضع مكافأة كبيرة لمن يعفو عن الناس (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع مكافأة كبيرة لمن يعفو عن الناس، حيث يكون له العز، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم على هذا الثواب لمن يعفو عن الناس.

كفاية انتقام وثأر بين الناس

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الاثنين: «كفاية انتقام وثأر بين الناس، هذا أخوك وهذا زوجك وزوجتك، شوفوا حال المطلقين والمطلقات بيعملوا أيه في بعض في المحاكم، وبينهم أطفال، عليهم أن يتركوا الانتقام ويعلموا أن العفو أحد أركان سلامة القلب، ولا يملك العفو إلا من قلبه سليم».

ما نقص مال من صدقة

وتابع: «لا يوجد ما ينقص من صدقة هكذا أقسم سيدنا النبي، ولا يزيد العفو الإنسان إلا عزا، ولا التواضع إلا رفعه»، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: «ما نقص مالٌ من صدقةٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه».