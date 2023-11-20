مديرية العمل بالسويس: تخريج دفعة جديدة من المتدربين على الطاقة الشمسية والخياطة

أعلنت مديرية العمل في محافظة السويس، تخريج دفعة جديدة من الفنيين في مركز التدريب المهني النموذجي التابع لوزارة العمل، منهم 6 من ذوي الهمم، إلى جانب توفي العديد من فرص العمل للراغبين في الالحتاق بمجال الملابس.

وقال حاتم جاد الرب وكيل وزارة العمل في محافظة السويس، في تصريح خاص، أنه تم الإحتفال بتخريج دفعة جديدة من المتدربين الفنيين في مركز التدريب المهني النموذجي، وتم منحهم شهادات معتمدة تؤهلهم الإلتحاق بسوق العمل

المتدربون على الطاقة الشمسية بالسويس

وتابع وكيل وزارة العمل في محافظة السويس أنه تم تخريج 21 من المتدربين على مهنة التفصيل والخياطة، منهم واحد من ذوي الهمم وعدد 4 شباب، و16 سيدة.

وأضاف وكيل وزارة العمل في السويس، أنه تم تسليم شهادات لعدد 18 متدربًا لدورة الطاقه الشمسية والتي تجري لأول مره في السويس منهم 3 ذوي الهمم وعدد 3 فتيات، وذلك بعد أن تلقوا التدريب لمدة شهرين بمركز التدريب النموذجي بالسويس، التابع لوزاره العمل.

توفير فرص عمل للخريجين من مركز التدريب

وتابع حاتم جاد الرب، أنّه تم تسليم الشهادات للخريجين من مركز التدريب المهني بالسويس، وعرض فرص العمل على الراغبين في العمل بمصنع الملابس للتوجه إلى هناك، مضيفًا أنه تم التواصل أيضًا مع إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشرح طريقة وإجراءات الصندوق لمن يرغب في البدء في عمل مشروع صغير في مجال التفصيل.

يأتي ذلك وفقًا لتعليمات حسن شحاتة وزير العمل، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس