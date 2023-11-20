«برلماني»: إقرار قانون التصالح لمصلحة الوطن والمواطن

أكد النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب، عضو حزب مستقبل وطن، بأن موافقة البرلمان اليوم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) انتصار لمصلحة الوطن والمواطن.

قانون التصالح عالج التشوهات السابقة

وأضاف عزيز سابق في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن قانون التصالح عالج التشوهات التي خلفها القانون السابق ، وأعطى فرصة ذهبية للمواطن المصري بتقنين أوضاعه، وعمل على إقرار وضع قانوني للمخالفات التي تمت في غفلة من الزمن.

وأضاف سابق أن الدولة حريصة علي مصلحة المواطن المصري للحفاظ علي الثروة العقارية وكذلك الحفاظ علي الكتله الزراعية ، وبرهنت على صدق نوايا الدولة في فرض واقع قانونى جديد للتخفيف علي المواطنين.

وفاء بمتطلبات الشارع

وتقدم عضو مجلس النواب بالشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ، والقيادات حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية التى وضعت نصب أعينها الصالح العام بإقرار قانون تصالح يفي بمتطلبات الشارع.