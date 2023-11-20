متطوعة بـ«حياة كريمة»: فخورة بمشاركتي في مساعدة أهالي غزة

ضمن مجهودات كثيرة، تبذلها مؤسسة حياة كريمة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء والمدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت حياة كريمة مبادرة «من إنسان لإنسان» لتوعية طلاب المدارس والنشء بأهمية القضية الفلسطينية، ودور مصر التاريخي في دعم الأشقاء بفلسطين.

مساعدة الأهالي في فلسطين

وأعربت جنا زياد، إحدى متطوعات المبادرة عن سعادتها بالمشاركة في تجهيز المساعدات المتجهة إلى غزة عبر معبر رفح، قائلة: «سعدت كثيرا بالمساعدة في تجهيز الكراتين المتجهة إلى إخواننا في فلسطين، وفخورة إني كنت واحدة من المتطوعين اللي ساهموا في تعبئة الكراتين وإرسالها إلى غزة».

التطوع في حياة كريمة

وأضافت جنا أثناء حديثها لـ«الوطن»: «اتبطست جدا إني ساعدت أخواتنا في فلسطين، وزرت مؤسسة حياة كريمة، وعرفت ازاي عملية تعبئة المساعدات بتتم»، معربة عن أملها في أن يشارك طلاب أكثر في أعمال التطوع ومساعدة الأهالي في فلسطين وتقديم الدعم لهم: «نفسي طلاب أكثر تشارك في الأعمال دي، لأن إحنا استفدنا بطريقة إيجابية من المؤسسة وياريت أصحابنا يستفادوا هما كمان ويساعدوا أخواتنا في فلسطين، بالروح والدم نفديك يا فلسطين».