فحص 1579 حالة في قافلة طبية بالمجان ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، تنفيذ قافلة طبية بقرية كفر أبو شهبة في مركز إهناسيا غرب بني سويف على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1579 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى التحاليل.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 8 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية كفر ابو شهبه في مركز إهناسيا غرب بني سويف ، فحص المرضى في 7 تخصصات بـ8 عيادات تخصصية، وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

إجراء 50 تحليلا بمعمل الدم مجانا

وتضمنت القافلة إجراء 50 تحليلاً بمعمل الدم، و39 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 15حالة أشعة، واستصدار 8 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء 115 أشعة موجات فوق صوتية لعدد من الحالات، و15 حالة اشعة اسنان.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.