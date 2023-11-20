مكتب الإعلام الحكومي في غزة: القطاع على حافة مجاعة وكارثة صحية

أصدر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بياناً صحفياً، اليوم الاثنين، حذر فيه من أن الوضع في القطاع، بسبب القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي دخل يومه الـ45 على التوالي، ينذر بحدوث مجاعة، وانتشار للأمراض والأوبئة.

رسم مخطط خبيث

وذكر البيان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن حدوث مجاعة في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والأساسية، يؤكد أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، يرسمون لمخطط خبيث يهدف إلى إفراغ قطاع غزة وتهجير أهله، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني».

وتابع أنه «يوم بعد يوم، تتفاقم الحالة الإنسانية، وتتردى بشكل غير مسبوق، ويزداد الوضع الميداني كارثيةً وسوءًا، لم يمر به قطاع غزة من قبل».

شح البضائع الأساسية في الأسواق

وأوضح المكتب الإعلامي أن الأسواق والمحال أصبحت بها البضائع الأساسية مثل الطحين والزيت والأرز والمعلبات، شحيحة للغاية، بالتزامن مع التوقف التام لعمل المخابز، وهذا سيؤدي إلى انتشار المجاعة في قطاع غزة.

نزوح فلسطيني مستمر

وأشار المكتب إلى أن نحو 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة يعانون وسط استمرار النازحين، وعدم قدرة المحافظات المختلفة على الاستيعاب، حيث أدى ذلك إلى إقبال متزايد على طلب المواد الإغاثية الأساسية غير الموجودة بالأساس.

إنهاك القطاع الطبي في غزة

ونوه المكتب إلى صعوبة الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل إنهاك جميع المستشفيات والطواقم الحكومية وغير الحكومية العاملة بشكل مستمر في الميدان، وسط الطقس وهطول الأمطار التي زادت المطالب الطلب.

تحميل المسئولية للمجتمع الدولي

وبيّن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه يحمل المجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة لتردي الحالة الإنسانية وجفاف المواد الغذائية من الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق بينهما على تنفيذ سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.