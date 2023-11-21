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آيتن عامر تدعم فلسطين: اللهم أفرغ على أهلنا في غزة صبرا

كتب:

بسمة شطا
12:15 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
أيتن عامر

أيتن عامر

حرصت الفنانة آيتن عامر على دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي راح ضحيتها كثير من الشهداء وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام .

آيتن عامر تدعو لفلسطين 

كتبت الفنانة آيتن عامر: «يارب أفرغ على أهلنا فى غزة صبرا وعظم أجرهم على صبرهم وانصرهم نصرا قريبا».

دعم الفنانين للقضية الفلسطينية

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي من بينهم شيريهان ومحمد سلام وحلا شيحا وكنده علوش وجومانا مراد ونسرين طافش.

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بقلم بسمة شطا