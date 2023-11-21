آيتن عامر تدعم فلسطين: اللهم أفرغ على أهلنا في غزة صبرا

حرصت الفنانة آيتن عامر على دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي راح ضحيتها كثير من الشهداء وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام .

آيتن عامر تدعو لفلسطين

كتبت الفنانة آيتن عامر: «يارب أفرغ على أهلنا فى غزة صبرا وعظم أجرهم على صبرهم وانصرهم نصرا قريبا».

دعم الفنانين للقضية الفلسطينية

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي من بينهم شيريهان ومحمد سلام وحلا شيحا وكنده علوش وجومانا مراد ونسرين طافش.