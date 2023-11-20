أمين مساعد الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة في غزة

أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب جرائم يومية في غزة، دون أي تحرك دولي، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين.

وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية: «نعبر عن الشكر والتقدير لمصر لجهودها لوقف العدوان على غزة سياسياً وإنسانياً»، وأضافت أن «ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة جريمة إبادة جماعية»..

وفي ذات السياق، تتزايد حدة المخاوف الأمريكية من أن تتسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة، والتي مر عليها ما يقرب من شهر ونصف الآن، وتسببت في استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية، الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان، وعلى طول الحدود، ما دفع البيت الأبيض لبعث عدة رسائل تحذيرية إلى حكومة الاحتلال.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، عن قلقه بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود مع لبنان، وفقًا لـ3 مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.