مؤتمر جماهيري لـ«مستقبل وطن» في مركز المؤتمرات بالأزهر لدعم السيسي

عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا في مركز الأزهر للمؤتمرات لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.

وقال أحد الحاضرين خلال المؤتمر: «شوفنا بعنينا اهتمام الرئيس السيسي بملف الشباب، وشوفنا بعنينا حاجات حيّة وملموسة وموجودة على أرض الواقع، وكنت لأول مرة أدعي إنّي متابع للحياة السياسة من زمان بشوف لقاءات وحوارات مباشرة مع الرئيس».

وأضاف في المؤتمر الجماهيري: «لقاءات الرئيس السيسي مع الشباب تحدث فيها الشباب بحرية، والرئيس يجيب فيها على أسئلتهم بمنتهى الشفافية والوضوح والصراحة».

وقالت إحدى الحاضرات، إنّ الـ10 سنوات الأخيرة انهارت فيها عدة دول، مشيرة إلى أنّ قيادة الرئيس السيسي هي التي عبرت بمصر عن طريق المواجهة وحمتها من الانهيار الذي لحق بالدول الأخرى.

ووصفت الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«القائد العظيم»، مشيدة بدوره في معالجة العديد من الملفات ومنها القضاء على فيروس سي، من خلال حملة 100 مليون صحة.