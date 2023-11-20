مستقبل وطن يطلق البرنامج التدريبي «مبادئ التربية الإيجابية» بحدائق أكتوبر

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بحدائق أكتوبر، برنامجا تدريبيا في مبادئ التربية الإيجابية بمقر الحزب بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف، وسيتم تخرج المتدربين بعد شهر من الآن عقب تلقي 4 محاضرات تقام أسبوعيًا كل يوم أحد بمقر أمانة الحزب.

وقال اللواء رشدي همام أمين الحزب بحدائق أكتوبر، إن أمانات العمل الجماهيري والشباب وتنمية الموارد والخدمات الاجتماعية، تولت إطلاق البرنامج التدريبي الذي يأتي في إطار هدف الحزب بتنمية المجتمع، ويبدأ من أم قادرة على تربية جيل قادر على مجابهة الحياة منتمي لوطنه.

وأكد محمد حسني، أمين التنظيم، أن الأمانة بدأت في حملة مكبرة لتوعية الأمهات وسوف نستمر في هذه التوعية وستستمر البرامج التوعوية للشباب والبراعم في برامج تدريبية أخرى، واهتم بالإعداد والتنفيذ لكل هذه البرامج الأمناء زهرة موسى أمين العمل الجماهيري والسيد الحسين عبد المجيد أمين شئون العلاقات الحكومية وبسنت أمين أمينة الشباب وابتسام كامل أمين تنمية الموارد المجتمعية والخدمات الاجتماعية.

يأتي ذلك تنفيذا للسياسة العامة لحزب مستقبل وطن في إطلاق المبادرات المختلفة تفعيلاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة «مصر 2030».