أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5600 طفل و3550 امرأة في غزة منذ 7 أكتوبر، وفق لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من نبأ عاجل منذ قليل اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في البيان الرسمي الصادر عنها مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12916 شهيداً، والجرحى إلى نحو 32850 جريحا، منذ بداية العدوان الشامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.