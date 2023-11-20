رئيس الوزراء: نتطلع لتوسيع نشاط سلسلة أكور الفندقية بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، وذلك بحضور جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لأكور لايف ستايل، والمستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر علي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة رئيس المجموعة إلى مصر، مُعبراً عن تطلعه لتوسع هذه السلسلة في نشاطها الفندقي بمصر في ظل السمعة العالمية المميزة لها، واستعداده للتدخل في أي وقت لتذليل أية عقبات قد تواجه السلسلة.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة أكور العالمية أن مصر تمثل نموذجاً فريداً في مجال السياحة وتمتلك مقومات مميزة لجذب الحركة السياحية حيث تُبهر حضارتها العالم، لافتاً إلى حرصه على زيارة مصر بشكل دوري.

وأشار سيباستيان بازين إلى مواصلة سلسلة أكور تواجدها بالدول التي تعمل بها، والتي تصل إلى 110 دول، بما يجعلها من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، حيث تمتلك ما يزيد على 5 آلاف فندق، وتتواجد فنادق السلسلة في مصر منذ ما يزيد على 40 عاماً.

وأكد رئيس المجموعة أهمية تغيير مفهوم تصميمات الفنادق بما يُعزز متطلبات السياحة الداخلية من المحليين، بالإضافة إلى الزائرين من بلدان أجنبية، حيث أن الكثير من الفنادق يأتي 80% من دخلها من قبل المجتمع المحلي، لضمان استمرار الدخل والعائد.

وأكد سيباستيان بازين على استمرار تواجد السلسلة في السوق المصرية، وأنه سيعمل على التوسع، حيث إن مصر تتمتع بإمكانات هائلة لجذب المزيد من السياح والمسافرين. كما أعرب عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس وجود رؤية واضحة ومتميزة للدولة المصرية.

وخلال الاجتماع، قال المستثمر السياحي، ناصر عبد اللطيف: نسعى لتوسيع نطاق أعمالنا مع مجموعة أكور، ووقعنا معها الكثير من مذكرات التفاهم التي تتضمن مشروعات جديدة في مختلف المناطق المصرية مثل العلمين وسانت كاترين والأقصر وأسوان، كما أكد أن لديه توسعات وفندقا جديدا في شرم الشيخ سيتم افتتاحه قريباً.