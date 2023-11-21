«شتاء دافئ».. معرض حياة كريمة لتوفير الملابس المجانية لطلاب مدارس كفر الشيخ

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، معرض ملابس لـ«حياة كريمة»، وذلك لأبنائنا الطلاب تحت عنوان «شتاء دافئ»، ضمن المبادرة التى أطلقتها إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية بإدارة بلطيم التعليمية، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بما يخدم المئات من الأسر البسيطة وأبنائهم.

توزيع ملابس مجانية على الطلاب

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، عبر بيان، إن المعرض يحتوى على ملابس مجانية، توزع على الطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية، عبارة عن «جاكيت، وشنط، وكوتشى، سويت شييرت، و بلوفرات، ملابس للطلاب وأسرهم من الأولي بالرعاية في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور كلا من ياسر البرجي، مدير الإدارة التعليمية ببلطيم، وأمينة الدعدر، وكيل الإدارة التعليمية، و وجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وفواد الرفاعي، رئيس مجلس أمناء الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

تعزيز الوعي المجتمعي

كما تفقد، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، قاعات التدريب التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، ضمن ثاني أيام البرنامج التدريبي «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي»، والذي يتم تنفيذه على مدار 3 أيام، التي تستهدف، «مدير مدرسة، ومعلم، وأخصائي اجتماعي، ورئيس مجلس أمناء إدارة، وأمين اتحاد طلاب إدارة».