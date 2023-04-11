حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة.. متى ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى؟

تشهد حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة عودة من جديد لموسم الشتاء، فضلًا عن سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل وحتى الأحد المُقبل 16 أبريل.

وتشمل حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من الجمعة المُقبلة ولمدة أيام تكشف عنها الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة.

حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات الأرصاد لما يخص حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا على جميع الأنحاء، ويصبح مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، فيما يكون دافئ على محافظات شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على محافظات جنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

عنه الأرصاد الجوية في بيانها أكدت عودة بعض الظواهر الجوية أبرزها سقوط أمطار رعدية، وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح، واضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع حركة الأمواج.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّها تأتي كالتالي:

الثلاثاء 11 أبريل 2023.. سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة ليلًا بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق محافظات جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 12 أبريل 2023.. سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40 إلى 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، ومناطق شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 مترًا.

الخميس 13 أبريل 2023.. سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وفيما يخص أحوال الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة وتحديدًا بدءًا من الجمعة المُقبلة الموافقة آخر جمعة في شهر رمضان المبارك فإنّه من المتوقع أنّ تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد طقس يومي السبت 15 أبريل والأحد 16 أبريل 2023.. نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.