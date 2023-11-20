بحضور محمود مسلم.. إشادات واسعة بمحاور مؤتمر «إعلام بني سويف»

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الذي نظمته كلية الإعلام بالجامعة بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ولفيف من خبراء الإعلام والشخصيات الإعلاميّة البارزة في المجال الإعلامي.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر، وخالد سواح، ممثلًا عن الشركة المصريّة للصناعات الكهربائية، الراعي الرسمي للمؤتمر.

إشادة بمحاور مؤتمر إعلام بني سويف

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أنّ العديد من خبراء الإعلام خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشادوا بالاختيار الموفق لمحاور المؤتمر الخمسة، والتي اتفقوا حول إنّها تناولت كل المستجدات الطارئة على مجال الإعلام في الوقت الراهن.

وضمت الجلسة، الدكتور عادل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات والصراعات الدولية

من جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز السيد، إلى تنظيم جلسة حوارية على هامش المؤتمر بعنوان «بيئات الأعلام الرقمي وإدارة الأزمات والصراعات الدولية.. الواقع والمستقبل»، ضمت العديد من الخبراء في الوسط الإعلامي، الذين تناقشوا خلالها حول الذكاء الاصطناعي واستخدامه الآن في المجتمعات بشكل تطبيقي، كما تطرق الحديث إلى الأحداث الجارية في غزة، وتناول الإعلام الدولي لهذه الأزمة العالمية وكيفية إداراته لها.