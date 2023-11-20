صدقي صخر يكشف عن صورة جديدة من كواليس مسلسل «صوت وصورة»

كشف الفنان صدقي صخر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، عن صورة جديدة من كواليس مسلسل صوت وصورة، بطولة الفنانة حنان مطاوع، والذي حقق نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة.

ونشر صدقي صخر صورة له وهو يمسك سكين وعلق عليها قائلا: "يا ترى بقتل بيها عصام الصياد ولا بقطع بيها المكرونة بالبشاميل؟".

أحداث مثيرة في مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

ويضم مسلسل «صوت وصورة» عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين.