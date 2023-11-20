صدقي صخر: مسلسل «صوت وصورة» يناقش قضية الذكاء الاصطناعي بشكل واقعي

قال الفنان صدقي صخر، إنه في بداية قراءته لمسلسل «صوت وصورة»، انبهر بالشخصية وكل تفاصيلها الظاهرية موضحًا أن القضايا التي عُرِضَت في المسلسل هي قضايا مهمة جدًا وأهمها قضية التحرش التي بات المجتمع يعانيها في الفترة الأخيرة، ولكن مع حملات التوعية والمجهودات التي تُبْذَل لمواجهة الظاهرة هبطت إحصائياتها.

قضية الذكاء الاصطناعي ومناقشة المسلسل لها

وأضاف صخر، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، أن قضية الذكاء الاصطناعي التي عرضها المسلسل هي واقع، الذكاء الاصطناعي موجود منذ فترة في حياتنا ولكن بأشكال غير مباشرة، ولكن الآن تعددت صوره مثل ChatGPT, deep fake، مشيرًا إلى أنها مواقع تؤدي مهام متكاملة، مما جعل الناس تبحث في أمور الذكاء الاصطناعي وتشعر بالقلق حيالها، ولكن مع التوظيف لهذه البرامج بشكل مناسب يُسْتَفَاد منها على أكمل وجه.

التمثيل مع الفنانة حنان مطاوع

واستكمل: «التمثيل مع الفنانة حنان مطاوع، أمر أتمناه لأي شخص، التمثيل معاها سلس إلى حد بعيد، كما أنها ممثلة بارعة ودارسة لدورها بشكل ممتاز، وتقمصها للدور كان متفانياً».