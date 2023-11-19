صدقي صخر يكشف أصعب مشاهده في مسلسل «صوت صورة»

كشف الفنان صدقي صخر، كواليس شخصيته بمسلسل «صوت وصورة»، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة «on»، ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

صدقي صخر يكشف كواليس مسلسل صوت وصورة

وقال صدقي صخر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يواجه صعوبة في التحدث باللغة العربية الفصحى، ولكن كانت الصعوبة في مصطلحات المرافعات، لذلك كان يشاهد العديد من المرافعات لكثير من المحامين، حتى يتمكن من المصطلحات بشكل صحيح.

وأضاف أن من أصعب المشاهد التى واجهته خلال تصوير مسلسل «صوت وصورة»، هو مشهد المرافعة، لأنهم قاموا بتصويره في يوم واحد بدار القضاء العالي، وكانت ظروفه صعبة.

وأشار صدقي صخر إلى أنه يوجد مشهد في الحلقة 30، كان صعبا بالنسبه له في التحضير، سيكون مفأجاة للجمهور.

مسلسل «صوت وصورة»

مسلسل «صوت وصورة» تدور أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حنان مطاوع، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، رامي الطمباري، إيمان الشريف، هاجر عفيفي، ولاء الشريف، مروة عيد.