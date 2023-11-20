مخالفات بناء محظور التصالح فيها بعد إقرار القانون.. منها الجراجات

بعد موافقة مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء وإقرار القانون بشكل نهائي تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أكد مصدر لـ«الوطن» أن القانون جاء لتحقيق مصلحة المواطن وأيضا الحد من المخالفات والقضاء على ملف التعديات والعشوائيات نهائيا.

كما حظر قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح في بعض المخالفات ومنها مخالفات السلامة الإنشائية حفاظا على حياة المواطنين وأيضا مخالفات تغيير الاستخدام مثل الجراجات لأنها تسبب مشكلة كبيرة خاصة في المدن، وفاقمت من أزمة المرور وبالتالي لم يحدث أي توافق بشأنها، كما لم يتطرق قانون التصالح إلى المتخللات الزراعية المقرر النص عليها في قانونى البناء والزراعة في الفترة المقبلة حيث تعد وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تلك المتخللات وليس التنمية المحلية أو الإسكان كما يعتقد البعض.

الإحلال والتجديد

وأوضح أن مسالة الإحلال والتجديد والتعلية خارج الحيز العمراني، أي على الأرض الزراعية لم يتطرق لها قانون التصالح، وإنما ستكون في نص داخل قانون الزراعة الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة.

منع التعديات

وأشار إلى أن قانون التصالح قدم تيسيرات عديدة للمواطنين وعالج سلبيات قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 ومن المقرر أن تخرج اللائحة التنفيذية للقانون بكل التفاصيل ولن تترك مجال للإجتهاد ، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بحدوث مخالفات أوتعديات على الأرض الزراعية خلال الفترة المقبلة وأى مخالفة سيتم مواجهتها فى المهد من إزالة وتحرير محضر ضد المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية.