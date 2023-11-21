الإسكندرية تبحث دعم التعاون الاقتصادي مع مقاطعة قوانغدونج الصينية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم، وفدا من مقاطعة قوانغدونج الصينية، بحضور يانج يي القنصل العام لدولة الصين، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

ورحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

وأكد «الشريف»، أن المحافظة حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات على كل الأصعدة، خاصة في المجال الاستثماري، ولعل ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات سياحية بكونها أقدم سكندريات العالم؛ وعاصمة للفن والثقافة حيث تضم العديد من الآثار مختلفة العصور، وأيضًا كونها العاصمة الاقتصادية الثانية لمصر كل ذلك يجعلها جاذبة لاستثمارات مع كبرى الدول الاقتصادية.

مقاطعة قوانغدونج تضم أكبر مواني الصين

وخلال اللقاء؛ وجه قنصل عام الصين والوفد المرافق له الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال كما أعربوا عن سعادتهم لزيارة الإسكندرية حيث تتشابه بشكل كبير مع مقاطعة قوانغدونج التي تضم أكبر مواني الصين كما تحوي العديد من المصانع والشركات الكبرى فهي تُعد من أهم المدن الاقتصادية بالصين.

ومن جانبه رحب محافظ الإسكندرية بكل الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار على أرض عروس البحر المتوسط، مؤكدًا على الاستعداد التام لتذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

مقاطعة قوانغدونج تهدي محافظ الإسكندرية جائزة الصداقة

وفي الختام؛ أهدى الوفد، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جائزة الصداقة، وهي أعلى جائزة يتم اهدائها من المقاطعة لحاكم غير صيني، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون بين المدينتين، وفي ختام اللقاء أجرى المحافظ حوار صحفي مع وكالة GD today الصينية.