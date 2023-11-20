استئناف الدراسة في مطروح غدا.. بعد استقرار حالة الطقس

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استئناف الدراسة، غدًا الثلاثاء، في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، مع متابعة انتظام سير العملية التعليمية، بعد استقرار حالة الطقس على مستوى المحافظة.

التعامل مع طوارئ الطقس في مطروح

وأكّد محافظ مطروح، أنّ جميع الأجهزة في المحافظة تعاملت بشكل سريع مع سوء حالة الطقس، خلال اليومين الماضيين، عقب سقوط الأمطار التي شهدتها العديد من المناطق السكنية، إلى جانب رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق العامة، والتنسيق بين الأجهزة المعنية، من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والري ومجالس المدن الساحلية، المطلة علي سواحل مطروح من مدينة الحمام شرقًا وحتى مدينة السلوم، والتعامل مع بؤر تجمعات مياه الأمطار في الأحياء والطرق والميادين، والطرق السريعة والدولية، مثل طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي وطريق مطروح السلوم، والدفع بجميع سيارات ومواتير الشفط وفرق الطوارئ المدربة على التدخل السريع.

غرفة عمليات لمتابعة الطقس في مطروح

وأوضح محافظ مطروح، أنّ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات بمجالس المدن، تتابع جميع شكاوى المواطنين والرد علي استفساراتهم، والتنسيق مع الأجهزة مما كان له أثر إيجابي في التعامل مع نواتج سوء الأحوال الجوية، مع استمرار متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجويّة ومستجداتها.

يذكر أنّ محافظ مطروح كان قد أصدر قرارًا بتعطيل الدراسة في جميع المدارس بنطاق المحافظة، لمدة يومين متتاليين، وهما الأحد والاثنين 19، و20 نوفمبر 2023، بسبب سوء الأحوال الجوية.