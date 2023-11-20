«الدفاع الروسية»: إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة فوق موسكو

أحبطت القوات الروسية هجومًا وصفته وزارة الدفاع بـ«الإرهابي» بطائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعة موسكو، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع في بيان.

كان الطيران الحربي الروسي، شن ضربات صاروخية على نقاط التمركز المؤقتة لـ5 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بخاركيف شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي لمجموعة «قوات الغرب» الروسية، سيرجي زيبينسكي، لوكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

تواجد فلاديمير أندرييف في ورشات التجميع في «يانتار»

من جانبه، أكد مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، استمرار عملية تطوير سفن إنزال عسكري كبيرة جديدة لصالح الجيش، مشيرا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى تواجد سفينة فلاديمير أندرييف حاليًا في ورشات التجميع في مصنع يانتار الروسي، ومن المفترض أن تنزل إلى المياه وتخضع للتجارب البحرية وتسلّم للجيش الروسي قبل نهاية العام المقبل 2024.