ضبط 61 مخالفة متنوعة في حملة على أسواق الدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة، في حملات مكبرة على مخابز وأسواق المحافظة.

وأشار «دايرة»، في بيان، أنّ الحملات التموينية جاءت بناءً على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ جرى تشكيل الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة؛ لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير، بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأوضح أنّه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات بالمرور على الأسواق والمخابز بمناطق: «تمي الآمديد، شربين، نبروه، ميت غمر د، بلقاس».

مخالفات تموينية بأسواق الدقهلية

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنّ المخالفات جاءت كالآتي: