ضبط 61 مخالفة متنوعة في حملة على أسواق الدقهلية
كتب:
آية حسنين
10:48 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
حملات تموينية
أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة، في حملات مكبرة على مخابز وأسواق المحافظة.
وأشار «دايرة»، في بيان، أنّ الحملات التموينية جاءت بناءً على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ جرى تشكيل الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة؛ لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير، بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.
وأوضح أنّه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات بالمرور على الأسواق والمخابز بمناطق: «تمي الآمديد، شربين، نبروه، ميت غمر د، بلقاس».
مخالفات تموينية بأسواق الدقهلية
وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنّ المخالفات جاءت كالآتي:
- محضر تجميع بطاقات بعدد (231 بطاقة).
- 25 محضر نقص وزن ما بين (7- 29 جم).
- 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.
- 6 محاضر تصرف في دقيق، بقيمة 48 شيكارة.
- محضران عدم نظافة أدوات العجين.
- محضر عدم وجود قائمة بيانات.
- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.
- محضر انتهاء من الإنتاج.
- 4 محاضر تجميع دقيق بقيمة (21 شيكارة).
- محضر عدم إعلان عن الأسعار.
- 4 محاضر بيع بازيد من السعر الرسمي (سجائر).
- 3 محاضر تبديد حرز بقيمة ( 75 كجم لحوم)
- محضر تصرف في سلع مدعمة، بقيمة 1000 لتر سولار (مواد بترولية)
- 3 محاضر سلع مجهولة المصدر.
- محضران سلع بدون فواتير.