عاجل.. كيلو الطماطم يباع بأقل سعر منذ 3 أشهر لأول مرة.. بقى بكام؟

أعلنت شعبة الخضروات صباح اليوم الخميس، انخفاض عدد من الخضروات وفي مقدمتها الطماطم إذ سجل سعر الكيلو في سوق العبور نحو 4 جنيهات للكيلو كما انخفضت أسعار البطاطس إلى 10 جنيهات في سوق العبور مقارنة بما كانت عليه أمس بـ12 جنيهًا.

ويعد هذا الانخفاض في أسعار الطماطم، هو أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر إذ سجلت نحو 5 جنيهات للكيلو للمستهلك بحسب تصريحات التاجر محمود رجب، إذ قال إن الطماطم عادت إلى أسعارها الطبيعية التي يعرفها المواطن بسبب زيادة المعروض من الطماطم في الأسواق وذلك بعد دخول العروة الشتوية للأسواق.

أسعار الطماطم اليوم

وأضاف «رجب» في حديثه لـ«الوطن»، أن العروة الشتوية لمحصول الطماطم أنتجت كميات جيدة لأنها في بداية الموسم وبالتالي لم تؤثر عليها درجات الحرارة المنخفضة التي تساهم في إلحاق خسائر كبيرة في محصول الطماطم.

وفرة في محصول الطماطم

وتتوفر كميات كبيرة من محصول الطماطم في الأسواق ما يساهم في هبوط أسعارها لأدنى مستوى منذ أن كان سعرها تجاوز 20 جنيهًا واستمرت في تزايد مستمر قرابة شهرين وكان سعرها يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

تخفيض السلع الغذائية

كانت مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بدأت منذ أول شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية العام وشملت تخفيض 11 سلعة غذائية استراتيجية ومن بينها اتلفول والعدس والأرز والسكر والبصل ومنتجات الألبان.