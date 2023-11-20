اول تعليق من مالك السفينة المختطفة لدى الحوثيين: موجودة بميناء الحديدة

كشف الحوثيون خلال الأيام الماضية عن اختطاف سفينة إسرائيلية، على حد وصفهم، وسط تضارب في تصريحات دولة الاحتلال بالنفي، وإن كان قد تم اثبات أن مالك السفينة يحمل الجنسية الإسرائيلية.

أول تعليق لمالك السفينة المختطفة

ونشرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن «رويترز»، أن مالك السفينة التجارية المختطفة جالاكسي ليدر، قال في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن بعض العسكريين صعدوا على متن السفينة بشكل غير قانوني باستخدام طائرة هليكوبتر، في 19 نوفمبر الجاري، وهي موجودة الآن في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

وأضافت شركة جالاكسي ماريتايم المحدودة المسجلة في جزيرة آيل أوف مان، المالكة لشركة جالاكسي ليدر لنقل السيارات، في بيان: «لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة في وقت لاحق».

وأكد مالك السفينة أنها تابعة لشركة شحن، ولا علاقة لها بالسياسة، وأنه لن يعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي.

إلى أين اقتاد الحوثيون السفينة المخطوفة؟

وبحسب المعلن من الحوثيون فأن السفينة الإسرائيلية المختطفة تم اقتيادها إلى السواحل اليمنية، بعد السيطرة عليها جنوب البحر الأحمر، وهي في طريقها إلي الهند قادمة منم تركيا.

وأوضح مصدر في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الاحوثيون أنه تم اقتياد السفيمة إلي ميناء الصليف بالحديدة، وفق وكالة فرانس برس.