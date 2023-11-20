إلى أين اقتاد الحوثيون السفينة الإسرائيلية المخطوفة؟

أعلن الحوثيون عن اختطافهم سفينة إسرائيلية أمس، بحسب زعمهم، وسط تضارب كبير في الموقف الإسرائيلي لا سيما النفي أن يكون أي من مالكيها إسرائيليين. ولكن إلى اقتاد الحوثيون السفينة.

إلى أين اقتاد الحوثيون السفينة المخطوفة؟

اقتاد الحوثيون السفينة الإسرائيلية إلى السواحل اليمنية بعد أن سيطروا عليها جنوبي البحر الأحمر وهي في طريقها إلى الهند آتيه من تركيا، فيما أفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، في تصريحات لـ«فرانس برس»، أنّ "الحوثيين اقتادوا السفينة إلى ميناء الصليف بالحديدة".

معلومات عن ميناء صليف

- يقع الميناء تحت سيطرة الحوثيين

يبلغ طول رصيفه الأساسي 450 مترا وعمق 14مترا. وفقا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.

يبلغ طول الرصيف المساعد 60 مترا وعمق 6 أمتار.

يتضمن ساحات أسفلتيه بمساحة (18000) متر مربع.

يتضمن ساحات ممهدة بمساحة ( 56500) متر مربع.

يتضمن الميناء على خط سكة حديدية للكرينات الكهربائية الثابتة على الأرصفة

به لنش بحري ومحطة كهرباء وسيارة إطفاء مجهزة

يتضمن عدد من المباني والمنشئات والمرافق الخدمية الإدارية والسكنية والأمنية.

به طريق أسفلتي مزدوج بطول 1500متر