محافظ السويس: ندعم الارتقاء بدور التمريض في المستشفيات وتدريب الكوادر

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إنّ المحافظة تدعم بقوة جهود وزارة الصحة للارتقاء بخدمة المرضي بالمستشفيات العامة، مشيرًا إلى تدعيم القطاع الطبي بعدد من الأجهزة في التخصصات النادرة، منها جهاز القسطرة التداخلية الذي يخدم أهالي السويس والمحافظات المجاورة.

دعم المنظومة الصحية بالسويس

وأكّد محافظ السويس، أهمية تخريج وتدريب كوادر التمريض بمحافظة السويس؛ لدعم منظومة الصحة على مستوى المستشفيات، خلال الفترة المقبلة في ظل تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل على مستوى مصر، مقدمًا التهنئة بافتتاح المقر الجديدة لنقابة التمريض بالسويس لتقديم أنشطة وخدمات في مجال التمريض

وكان اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قد استقبل بمكتبه اليوم، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وخلال اللقاء، تمّ التأكيد على دور التمريض في منظومة الصحة عبر سنوات طويلة، وأثناء الحروب والأزمات التي مرت بها مصر.